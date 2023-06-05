غروندبرغ يستعرض فرص وتحديات السلام باليمن

المصدر: (عدن - البيان)

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استعرض المبعوث الأممي الخاص باليمن هانس غروندبرغ فرص وتحديات تحقيق السلام، في ضوء زياراته الأخيرة إلى الصين واليابان وبريطانيا، ودول في المنطقة مهتمة بالملف اليمني.

ووفق وزارة الخارجية اليمنية، فإن غروندبورغ عاد إلى المنطقة أمس والتقى في الرياض وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، وأن الأخير أعاد التأكيد على حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على إنهاء معاناة الشعب اليمني ودعم مساعيه، والجهود الإقليمية والدولية، الهادفة إلى استئناف العملية السياسية وتحقيق السلام العادل والدائم المبني على المرجعيات الثلاث.

وحسب المصادر، فإن المبعوث الأممي سيستكمل اتصالاته مع مختلف الأطراف والدول الفاعلة في الملف اليمني قبل الجلسة المقبلة لمجلس الأمن المقررة قبل منتصف الشهر الجاري وسط تحركات دولية وإقليمية هادفة إلى تجاوز العقبات التي تضعها ميليشيا الحوثي أمام إبرام اتفاق شامل للسلام. من جهته، أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، مايكل بيري، أن عمل البعثة فتح المجال الإنساني في اليمن، خاصة وأنها عملت على مراقبة اتفاق حول جزء معين من النزاع، بينما نكافح من أجل حل نزاعات أخرى طويلة الأمد.

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