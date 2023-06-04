الكنيسة القبطية تعلن تعرّض البابا تواضروس لوعكة صحية

المصدر: البيان

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أعلنت الكنيسة القبطية تعرُّض البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، لوعكة صحية.

وأوضحت، اليوم، في بيان على موقعها الرسمي، أنه قد أجريت له فحوص طبية دقيقة، مشيرةً إلى أن الفحوص أثبتت إصابته بالتهاب بسيط في العصب السابع.

ولفتت إلى أن الأطباء نصحوه بأخذ فترة راحة مع بعض الأدوية وجلسات علاج طبيعي، معلنةً تأجيل أي اجتماعات له كانت مقررة الأيام المقبلة.

كان بابا الإسكندرية قد كشف، في أبريل الماضي، تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرّض لها، وأثيرت حولها تكهنات عديدة.

وأكد، حينها، أن صحته جيدة، موضحاً أن ما حدث له كان نتيجة إجهاد شديد.

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