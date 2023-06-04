مقتل 3 جنود إسرائيليين وشرطي مصري في اشتباك حدودي

المصدر: عواصم - وكالات

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في واقعة نادرة عند الحدود بين مصر وإسرائيل، قتل ثلاثة جنود إسرائيليين وعنصر أمن مصري في تبادل لإطلاق النار، وقال الجيش المصري في بيان:

«قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات.. وأثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران.

ما أدى إلى وفاة ۳ أفراد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة اثنين آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران، وجارٍ اتخاذ كافة إجراءات البحث والتفتيش والتأمين للمنطقة وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة».

وذكر الجيش المصري في وقت لاحق أمس، أن وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي تحدث هاتفياً إلى نظيره الإسرائيلي لبحث الحادث و«التنسيق المتبادل لاتخاذ إجراءات لمنع مثل هذه الحوادث في المستقبل». وأضاف أن زكي قدم تعازيه في مقتل الجنود الإسرائيليين.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إنه أجرى تقييماً للوضع مع رئيس الأركان وأن الجيش «سيحقق في الواقعة».

عملية اختراق

وأشار المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة المصرية، العقيد غريب عبدالحافظ، في إفادة نشرها على صفحته الرسمية في «فيسبوك»، إلى أن «عملية اختراق الحدود مع إسرائيل جاءت خلال مطاردة عناصر تهريب المخدرات فجر السبت».

وأضاف المتحدث أنه يجري اتخاذ كافة إجراءات البحث والتفتيش والتأمين للمنطقة وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. وأعرب المتحدث العسكري المصري، عن خالص تعازيه لأسر المتوفين والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

تحقيقات

وعلى الجانب الآخر، قال المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي للاعلام العربي افيخاي ادرعي عبر «تويتر»، إنه تم التحقيق في الحادث بتعاون كامل ووثيق مع الجيش المصري. ولفت إلى أن قائد المنطقة الجنوبية العسكرية وقادة آخرين يجرون تحقيقاً ميدانياً.

ونقل تلفزيون «آي 24 نيوز» الإسرائيلي، عن رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، قوله إن الحادث «عابر». وأضاف التلفزيون أن نتانياهو أبلغ وزراء الحكومة، ومسؤولين، أن الحادث لن يؤثر على التعاون المشترك، الذي يشمل حفظ الأمن على الحدود بين البلدين.

وذكر أن التحقيق في الحادث جارٍ بالتعاون الكامل مع مصر. وقال قائد القيادة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي، إليعازر توليدانو، إن الجيش تعامل مع الحادث على أنه «هجوم إرهابي» بمجرد معرفته بمقتل الجنديين الإسرائيليين. وأضاف «لن نترك أي سؤال دون حل»، بما في ذلك احتمال أن يكون إطلاق النار مرتبطاً بأنشطة التهريب.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه لم يتضح كيف عبر فرد الأمن المصري السياج الحدودي، مشيراً إلى أن جنوده يمشطون المنطقة بحثاً عن مسلحين آخرين.

وأضاف أنه بمجرد معرفته بالحادث رصد جنوده تسللاً حدودياًٍ، ما أدى إلى تبادل إطلاق النار قُتل فيه فرد الأمن المصري والجندي الإسرائيلي الثالث.

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