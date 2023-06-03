الجيش المصري يكشف ملابسات حادث القتل على حدود إسرائيل

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الجيش المصري، السبت، أن عنصر أمن مصريا قتل أثناء مطاردة مهربي مخدرات، على الحدود مع إسرائيل.

وقال الجيش في بيان رسمي أنه "فجر السبت قام أحد عناصر الأمن المكلفة تأمين خط الحدود الدولية، بمطاردة عناصر تهريب المخدرات".

وأوضح : "أثناء المطاردة اخترق فرد الأمن حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران، مما أدى إلى وفاة 3 أفراد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة 2 آخرين، بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران".

وأضاف : "جار اتخاذ كافة إجراءات البحث والتفتيش والتأمين للمنطقة، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة".

على الجانب الآخر، قال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي عبر حسابه بموقع تويتر اليوم ،إنه تم التحقيق في الحادث بتعاون كامل ووثيق مع الجيش المصري.

ولفت إلى أن قائد المنطقة الجنوبية العسكرية وقادة آخرين يجرون تحقيقًا ميدانيًا، مشيرا إلى أن "قوات جيش الدفاع تواصل أعمال التمشيط في المنطقة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق مقتل ثلاثة من جنوده وإصابة ضابط صف في تبادل إطلاق نار مع ما وصفه بـ "مخرب" داخل الأراضي الإسرائيلية في منطقة اللواء الإقليمي فاران .

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز