ليبيا.. انفراج مرتقب بداية الأسبوع

المصدر: (طرابلس - البيان)

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تمضي ليبيا قدماً، وبتفاؤل مشوب بالحذر، نحو تنظيم الانتخابات في أواخر العام الجاري وبداية العام القادم، وذلك في سياق الجهود المبذولة برعاية الأمم المتحدة لتكريس الحل السياسي، وإعادة توحيد مؤسسات الدولة وتحقيق المصالحة الوطنية.

وعلمت «البيان» أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، سيلتقيان بداية الأسبوع المقبل في العاصمة المغربية الرباط للانضمام لاجتماعات لجنة (6+6) البرلمانية المشتركة لقوانين الانتخابات بمنتجع أبوزنيقة، ولحضور المؤتمر الصحفي الذي سيتم الإعلان خلاله عن آلية تنظيم الاستحقاقين الرئاسي والبرلماني

وبحسب مصادر مطلعة، فإن رئيس البعثة الأممية عبد الله باتيلي سيكون حاضراً في اجتماعات (6+6) التي كان للأمم المتحدة دور مهم فيها، حيث تولت رعايتها. وكان باتيلي وصالح، قد أكدا على ضرورة دعم لجنة (6+6) لتنجز مهامها للوصول إلى الانتخابات الليبية.

من جانبه، أكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح على أن المفوضية بأعلى مستويات جاهزيتها، وينقصها فقط تزويدها بما سينتج عن السلطات السياسية من قوانين انتخابية، وأضاف أن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية قبل نهاية 2023 مرتبط بإنجاز لجنة (6+6) البرلمانية المشتركة لقوانين الانتخابات قبل نهاية يونيو الجاري.

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