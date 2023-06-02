وفاة طفل غرقاً قبالة سواحل تونس

المصدر: أ ف ب

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لقي طفل مصرعه قبالة سواحل تونس إثر حادث غرق مركب مهاجرين.

وانتشل خفر السواحل التونسيون، اليوم، جثة الطفل قبالة السواحل الشرقية للبلاد.

وأظهر مقطع فيديو جثة متماسكة لطفل تطفو على سطح الماء مرتدياً حذاء أزرق ولباساً شتوياً يغلب عليه اللون الوردي، وتم انتشاله قبالة سواحل صفاقس وجزيرة قرقنة (وسط-شرق).

ورجَّح خفر السواحل أن يكون الطفل كاميرونياً، إذ تم إنقاذ أكثر من 200 مهاجر من هذا البلد قبالة صفاقس في اليومين الأخيرين بعد غرق قواربهم.

ولا تزال أم الطفل مفقودة، ولم تتمكن سفارة الكاميرون في تونس من تأكيد هذه المعلومات.

وقال المتحدث باسم محكمة صفاقس، فوزي المصمودي، إن مركبين يقلَّان مهاجرين غير قانونيين من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء غرقا، الأربعاء، قبالة سواحل صفاقس.

وخلَّف غرق القارب الأول ستة قتلى في حين تم إنقاذ 39 مهاجراً، بحسب المصمودي، وتم إنقاذ 12 راكباً كانوا يستقلون القارب الثاني، وفُقد 41 آخرون.

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