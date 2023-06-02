توافقات ترسم ملامح خريطة الاستقرار في ليبيا

المصدر: طرابلس - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت اللجنة المشتركة «6+6» في ليبيا، المكلفة من مجلسي النواب والدولة، بإعداد القوانين الانتخابية، تسجيل توافق شبه نهائي بشأن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والقاعدة الدستورية، وشروط الترشح، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية، لكن أطرافاً داخلية عدة، شككت في إمكانية التوصل إلى تفعيل الاتفاق، خاصة فيما يتعلق بملف ترشح العسكريين، وحاملي الجنسيات المزدوجة.

ووفق مصادر من داخل اجتماعات اللجنة بمنتجع أبوزنيقة في المغرب، فإنه جرى الاتفاق على السماح بترشح العسكريين وعودتهم للخدمة في حال عدم فوزهم، والتخلي لمزدوجي الجنسية عن جنسيتهم في حال مرورهم للمرحلة الثانية أو فوزهم، وعلى إجراء الانتخابات البرلمانية بواقع 60 % للأحزاب، و40 % للأفراد، على أن يتم تشكيل حكومة مصغرة بمهام محددة لمدة 6 أشهر.

اتفاق

كما تم الاتفاق على أن تجرى الانتخابات ديسمبر المقبل، أما الرئاسية يناير المقبل، ولن يسمح لمن عليه حكم قضائي أو مطلوب للعدالة بالترشح.

وأبرز الناطق الرسمي باسم رئاسة مجلس النواب، فتحي المريمي أن كل ما ورد من توافقات لجنة «6+6»، يبشر بخير ويعد بقرب تجاوز النفق والاتجاه نحو تكريس الحل السياسي عبر تشكيل السلطة التعددية المنتخبة ديمقراطياً، وأوضح أن هناك أطرافاً سياسية نافذة قد تسعى إلى عرقلة الاتفاق؛ لأنه لا يخدم مصالحها. بالمقابل، رأى عضو مجلس الدولة، محمد معزب، أن «التوافق الحاصل مبدئي، وليس نهائياً»، ولا يزال يحتاج إلى العرض على المجلسين.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز