البنك الدولي: السلام الدائم في اليمن ضرورة حتمية

المصدر: عدن - البيان

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أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أن الجهود المبذولة حالياً تجعل اليمن «أقرب ما يكون» نحو تقدم حقيقي تجاه سلام دائم، في وقت شدد البنك الدولي على أن إحلال السلام في البلاد بات «ضرورة حتمية»؛ لتحقيق نمو شامل، وتحسين الظروف المعيشية للسكان.

ورأى أن تحقق ذلك من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمقدار الثلث، وسط تحذيره من الغموض الذي يكتنف مستقبل اليمن؛ نتيجة الوضع الاقتصادي الذي تشوبه «درجة عالية» من عدم اليقين.

وتحدث غروندبرغ حول إمكانية الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في المستقبل المنظور، وقال «إن ذلك ممكن»، لكنه ليس سهل المنال، كونه يتطلب تقديم الطرفين تنازلات للوصول إلى اتفاقية شاملة.

المبعوث الأممي، الذي أنهى زيارة إلى الصين واليابان؛ طلباً للدعم، أشار إلى وجود تطور إيجابي على المسارين السياسي والعسكري، حيث أُبرمت هدنة قبل أكثر عن عام، ما زالت بنودها قائمة إلى حد كبير حتى اليوم. وأضاف إن «الفرصة متاحة الآن إذا ما أحسنت الأطراف التدبير، وشارك الجميع مشاركة بنَّاءة، فإنه يمكن المضي في الخطوة القادمة للسعي إلى اتفاق يجمع الأطراف لتحقيق سلام مستدام».

نمو

من جانبه، قدّر البنك الدولي، في المذكرة الاقتصادية الجديدة الخاصة باليمن، أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام دائم، فقد يكون ذلك إيذاناً بـ«عوائد سلام» كبيرة، تتمثل في زيادة تصل إلى 6 % على مسار نمو إجمالي الناتج المحلي، التي تؤدي بدورها إلى زيادة تراكمية في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بمقدار الثلث على مدار الأعوام الخمس المقبلة، مقارنةً بالأوضاع الراهنة.

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