قتيل و5 جرحى بسقوط لوحة إعلانات في مصر

المصدر: أ ف ب

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خلَّفت عاصفة رملية قتيلاً وخمسة جرحى في مصر، اليوم، بعد سقوط لوحة إعلانات على طريق سريع في قلب القاهرة.

وضربت عاصفة رملية تحمل دوامات برتقالية ضخمة العاصمة المصرية، التي يزيد عدد سكانها على 20 مليون نسمة، واسوَّدت السماء فجأة.

وذكرت صحيفة «الأهرام» أن رياحاً عاتية اقتلعت لوحة إعلانات سقطت على دراجة نارية وسيارة، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين.

وتم إغلاق مرفأين على البحر الأحمر على طول قناة السويس، اليوم، مع هبوب رياح تجاوزت سرعتها 50 كيلومتراً في الساعة وأمواج تجاوز ارتفاعها أربعة أمتار، وأوصت وزارة الصحة المصرية السكان بوضع كمامات والحد من تنقلاتهم.

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