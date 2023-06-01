عقد قران ولي عهد الأردن والأميرة رجوة السيف

المصدر: البيان

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شهد الأردن، اليوم، مراسم عقد قران ولي العهد، الأمير حسين بن عبد الله، ورجوة السيف.

وذكرت وكالة أنباء «عمون» أن الدكتور أحمد الخلايلة، إمام الحضرة الهاشمية، عقد اليوم، في قصر زهران، القران الذي شهده الملك عبد الله الثاني، والأمير الحسن بن طلال.

وكان قد وصل العاهل الأردني والملكة رانيا العبد الله إلى قصر زهران وسط عمّان، الذي يحتل مكانة اجتماعية لدى العائلة الهاشمية، مع معزوفات تطلقها فرقة القوات المسلحة وموسيقاتها.

وجرت مراسم استقبال الضيوف، حيث حضر مراسم عقد القران قرابة 140 شخصاً من أفراد العائلة الهاشمية، وضيوف الأردن من قادة دول وأولياء عهد، وشخصيات من دول شقيقة وصديقة.

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