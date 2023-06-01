واشنطن تفرض عقوبات على السودان

المصدر: رويترز، أ ف ب

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كشف مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على السودان، على خلفية الأزمة المشتعلة هناك.

وأوضح سوليفان، في بيان، اليوم، أن العقوبات الاقتصادية شملت قيوداً على التأشيرات إلى السودان، وذلك وسط مخاوف من صراع طويل الأمد ومعاناة واسعة النطاق في البلاد مع فشل طرفي القتال في الالتزام بوقف إطلاق النار.

وبيَّن أن العقوبات تستهدف الأطراف الذي يمارسون العنف في البلاد، مؤكداً أن أعمال العنف في السودان تشكّل مأساة ينبغي أن تتوقف، من دون أن يدلي بتفاصيل إضافية عن العقوبات.

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