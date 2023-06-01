أمريكا تشترط الجدية لاستئناف الوساطة بين طرفي الصراع في السودان

المصدر: اوسلو - أ.ف.ب

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أكدت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، أنها ما زالت مستعدة للقيام بوساطة بين طرفي الصراع في السودان شرط أن يكونوا جدييْن في مسألة الهدنة.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية خلال زيارة لوزير الخارجية أنتوني بلينكن، إلى أوسلو، إن الولايات المتحدة والسعودية مستعدتان لاستئناف تسهيل المحادثات المعلقة لإيجاد حل تفاوضي لهذا الصراع، عندما تظهر القوات بوضوح من خلال أفعالها أنها جدية في التزام وقف إطلاق النار.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إنّ هناك انتهاكات خطيرة لوقف إطلاق النار من كلا الجانبين في النزاع، مضيفاً: «هذه الانتهاكات دفعتنا بصفتنا مسهّل لهذه المحادثات، إلى التساؤل بجدية عما إذا كانت الأطراف مستعدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها نيابة عن الشعب السوداني».

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