مقتل 5 فلسطينيين من «الجبهة الشعبية» شرق لبنان

المصدر: (بيروت - وكالات)

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قُتل 5 من عناصر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين «القيادة العامة»، فجر أمس، على الحدود اللبنانية السورية، بحسب ما أوردته وكالات.

وصرح مصدران أمنيان لبنانيان، ومصدر أمني فلسطيني لـ«رويترز»، أن خمسة من أعضاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين «القيادة العامة»، قتلوا في انفجار خلال الليل في لبنان قرب الحدود مع سوريا. فيما كان رد الجيش الإسرائيلي حينما سألته «رويترز» عن تعليق حول الحادثة: إنه لا يعلق على تقارير أوردتها وسائل إعلام أجنبية.

من جانبه، أفاد عضو اللجنة المركزية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين «القيادة العامة»، بدر أحمد جبريل، بأن «العدو قام، فجراً، بغارة جوية استهدفت أحد مواقع الجبهة في لبنان - قوسايا تحديداً (شرق لبنان)».

وأوضح جبريل أن الغارة «أسفرت عن وقوع 5 قتلى، وعدد من الجرحى، إضافة لخسائر مادية». ودوّن جبريل، عبر حسابه على «تويتر»، أن «إسرائيل شنَّت غارة جوية استهدفت أحد مواقع الجبهة في قوسايا، الواقعة بمحافظة البقاع»، مُرفقاً صوراً تُظهِر الدمار الذي لحق الموقع جرّاء الهجوم.

وفي تل أبيب، نفى ناطق إسرائيلي أن تكون حكومته قصفت موقعاً لـ«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» في لبنان. وقال مصدر شبه رسمي، في تصريحات إعلامية، إن القوات الإسرائيلية لم تعمل في المكان إطلاقاً، ولا تتحمل أي مسؤولية عن الحادث المذكور.

وتُعدّ هذه واحدة من الحالات النادرة التي تتفوّه فيها إسرائيل في مثل هذه الحوادث، إذ إنها في العادة لا تُصدر بيانات تؤكد فيها أو تنفي الأنباء عن غاراتها، ولا تردُّ على أسئلة الإعلام في هذا الشأن.

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