مصدر دبلوماسي سوداني: الجيش يعلّق مشاركته في مفاوضات جدة

المصدر: الخرطوم - رويترز

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ذكر مصدر دبلوماسي سوداني، أنّ إن الجيش علق مشاركته في محادثات جدة، بشأن وقف إطلاق النار وتمكين وصول المساعدات الإنسانية.

بدوره، أكّد مسؤول في الحكومة السودانية طالباً عدم كشف هويته لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الجيش اتخذ هذا القرار بسبب ما أسماه عدم تنفيذ قوات الدعم السريع البند الخاص بانسحابهم من المستشفيات ومنازل المواطنين وخرقهم المستمر للهدنة.

وبدأت المحادثات في أوائل مايو وأسفرت عن إعلان يتعلق بالالتزام بحماية المدنيين واتفاقين قصيرين لوقف إطلاق النار تم انتهاكهما مراراً.

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