البرهان يلوّح بـ«القوة المميتة» ضد «الدعم السريع»

المصدر: الخرطوم - وكالات

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تعهد قائد الجيش السوداني، عبدالفتاح البرهان، أمس، باستخدام القوة «المميتة والمفرطة» في حال لم تنصع قوات الدعم السريع.

وقال عبر مقطع مصور بثه التلفزيون السوداني: «يعاني السودانيون قرابة الشهرين، ويشردون ويُقتلون... سنقاتل لآخر جندي». وأضاف خلال جولة لتفقد الجنود: «لم نستخدم القوة المميتة أو المفرطة، (لكن) إذا لم ينصع العدو ويستجب سنضطر لاستخدامها».

ومع تصاعد المخاوف من أزمة إنسانية، تراجعت وتيرة الاشتباكات في الخرطوم، بعد الاتفاق على تمديد وقف إطلاق النار لإيصال المساعدات.

قال الناطق باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إن ما يصل إلى 13.6 مليون طفل يحتاجون إلى المساعدة بشكل عاجل. في الغضون، قال الناطق باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) جيمس إلدر إن «المزيد من الأطفال في السودان اليوم يحتاجون إلى الدعم المنقذ للحياة أكثر من أي وقت مضى»، مشيراً إلى أن ما يصل إلى 13.6 مليون طفل يحتاجون إلى المساعدة بشكل عاجل.

وأضاف أن «حياة الأطفال في السودان تقترب بسبب الصراع، نحو الهاوية»، لافتاً إلى أنه وبعد ستة أسابيع فقط من القتال، فإن حوالي خمسة ملايين طفل سوداني يحتاجون إلى دعم أكثر.

من ناحية أخرى، أدانت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية اقتحام مبنى السفارة الليبية في العاصمة السودانية الخرطوم ونهب محتوياتها.

واعتبرت الوزارة، في بيان أن العمل «انتهاك لاتفاق فيينا للعلاقات الدبلوماسية وكافة القوانين والأعراف المنظمة للعمل الدبلوماسي بين الدول، والتي تنص على ضرورة توفير الحماية للسفارات والبعثات الدبلوماسية».

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