اليمن.. انطلاق عملية إنقاذ «صافر» اليوم

المصدر: (عدن - البيان)

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من المقرر أن تبدأ اليوم الأربعاء المرحلة الأولى من عملية إنقاذ ناقلة النفط اليمنية المتهالكة «صافر».

والتي تنفذها شركة استأجرتها الأمم المتحدة بهدف نقل أكثر من مليون برميل من النفط الخام إلى ناقلة جديدة على أن تستمر العملية نحو ثلاثة أشهر.

ووفق ما قاله مصدران في الجانب اليمني في فريق عملية الإنقاذ لـ«البيان»، فإن سفينة الدعم (إنديفور)، والتي استأجرتها الأمم المتحدة من إحدى الشركات الدولية المتخصصة في عمليات الإنقاذ.

وصلت إلى منطقة ميناء راس عيسى على ساحل البحر الأحمر، حيث تتواجد الناقلة المتهالكة، وأنه من المقرر أن تبدأ اليوم أولى مهامها بفحص كامل جسم الناقلة.

وبموجب الخطة المقدمة من الأمم المتحدة، ستقوم سفينة الدعم بالتأكد من عدم وجود مخاطر انسكاب أو تسرّب النفط الخام مع بدء عملية نقل الكمية، كما ستتولى وضع الاحتياجات اللازمة لمنع حدوث تلوث نفطي عند إجراء العملية، على أن يتبع ذلك تركيب معدات الضخ التي سيتم من خلالها نقل النفط من الناقلة المتهالكة إلى السفينة الأخرى.

وكان أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، ذكر أن سفينة الدعم (إنديفور) عند وصولها إلى خزان «صافر»، ستبدأ الفرق الفنية التي على متنها في فحص سلامة الخزان، ومن ثم ستبدأ الاستعدادات للمرحلة التالية من عملية الإنقاذ.

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