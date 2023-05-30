لبنان يعلن تحرير المواطن السعودي المخطوف

المصدر: بيروت - وكالات

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أعلن قائد الجيش اللبناني جوزيف عون، اليوم الثلاثاء، تحرير السعودي المخطوف وتوقيف خاطفيه. ونقلت قناة الجديد اللبنانية عبر حسابها على «تويتر» عن عون قوله: «تمكنت مديرية المخابرات في قيادة الجيش اللبناني من تحرير المخطوف السعودي وتوقيف خاطفيه».



وقال وزير الداخلية اللبناني ومسؤولون أمنيون، فيوقت سابق أمس الاثنين، إن مهاجمين خطفوا مواطناً سعودياً في بيروت. وذكرت قناة الإخبارية التلفزيونية السعودية، أن المخطوف يعمل في الخطوط الجوية السعودية، وأن الخاطفين طالبوا بفدية قدرها 400 ألف دولار.

وقال المسؤولون في بيروت إن الرجل خطف قرابة منتصف ليل السبت على الطريق المؤدي إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وإن عمليات بحث جارية للعثور عليه.

وكتب وزير الداخلية اللبناني في تصريف الأعمال، بسام مولوي، على موقع «تويتر»، أن عناصر من المخابرات العامة في الشرطة اللبنانية يبحثون عن المواطن السعودي.

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