وثیقة تعاون استراتيجي بين عُمان وإيران

المصدر: طهران - وكالات

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وجه سلطان عُمان هيثم بن طارق والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي حکومتیهما بالعمل على التوصل إلی وثیقة التعاون الاستراتيجي بينهما والتوقیع عليها في مختلف المجالات التي تعزّز التعاون المشترك والمنافع المتبادلة في إطار سبل تمتین العلاقات بین البلدین ووضع أسس للمحافظة على ديمومتها.

وأعرب الطرفان في بيان مشترك بين سلطنة عُمان وإيران بمناسبة الزيارة الرسمية للسلطان هيثم بن طارق إلى إيران الاثنين والثلاثاء، عن ارتياحهما من المستوى الراقي للعلاقات الثنائية، مشيريْن إلى نموها المتزايد خاصة بعد الزيارة الأخيرة للرئيس الإيراني التي تمت بدعوة من سلطان عُمان في السنة الماضية.

وأعرب الجانبان عن حرصهما على توسيع متزايد للعلاقات في المستقبل ودعمهما اللجان المشتركة وفرق العمل وتبادل الزیارات في المجالات المتنوعة لمتابعة تنمية العلاقات.

كما أكد الجانبان على الدور الفعّال للقطاع الخاص في البلدين لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي، وأعربا عن ارتياحهما للنموّ المتواصل للتبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المشتركة في ظل هذه العلاقات، ورحّبا بالتوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم في المجالات الاقتصادية والتجارية والنقل والاستثمار والطاقة والثقافة، ووجّها بضرورة تفعيل الاتفاقيات القائمة بين البلدين والعمل على الدخول في أي اتفاقيات جديدة تخدم توجهاتهما ومصالحهما المشتركة.

وتبادل سلطان عُمان والرئيس الإيراني آراءهما بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكّدا على أهمية مواصلة الجهود والمساعي الحميدة في المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادیة والثقافیة المختلفة لترسيخ قواعد السلام والاستقرار في المنطقة، ورحّبا بتواصل المحادثات والمشاورات السياسيّة بين البلدين.

من جهة أخرى نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن المرشد الإيراني علي خامنئي قوله خلال لقائه بسلطان عمان هيثم بن طارق إن طهران ترحب بتحسين العلاقات الدبلوماسية مع مصر.

وظلت العلاقات مشحونة بين القاهرة وطهران في أغلب الأحيان خلال العقود الماضية على الرغم من أن البلدين حافظا على الاتصالات الدبلوماسية.

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