الحوثيون يحاصرون قرى في الضالع ويعتقلون 72 من سكانها

المصدر: عدن - البيان

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تفرض قوات تتبع ميليشيا الحوثي حصاراً محكماً على ثلاث من القرى في محافظة الضالع اليمنية منذ عدة أيام، وقامت باعتقال 72 من سكانها بسبب رفضهم تسليمها حاجز المياه والبئر التي يعتمدون عليها في الحصول على مياه الشرب وزراعة أراضيهم.

وحسب سكان في المحافظة فإن الميليشيا أرسلت قوات إضافية لتعزيز الحملة العسكرية التي تحاصر قرى «المعاهرة» و«حبيل المكيدم» و«الخرابة» في مديرية «الحشأ» واستحدثت نقاطاً للتفتيش في الطرق المؤدية إلى المنطقة بعد أن اعتقلت 72 من السكان بينهم 15 طفلاً وبهدف إرغامهم على تحويل المياه لصالح المواقع العسكرية التي استحدثتها هناك.

وعبرت منظمات حقوقية عن استنكارها لإقدام هذه الحملة العسكرية المكونة من عشرات الآليات العسكرية ومئات المسلحين على منع دخول المواد الغذائية إلى السكان في القرى المحاصرة واختطاف كل من يحاول مغادرة المنطقة في ظل تهديدات أطلقها قائد الحملة بمداهمات مرتقبة للمنازل برفقة وحدات من القوات النسائية المعروفة باسم «الزينبيات».

وطالب نشطاء من المبعوث الأممي التدخل لإيقاف هذا القمع الحوثي الذي قام بالتنكيل بحق سكان القرى المحاصرة والعمل على فك الحصار والسماح بدخول الغذاء للمحاصرين وإطلاق سراح جميع المختطفين فوراً.

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