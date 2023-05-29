السيسي وأردوغان يتفقان على ترفيع فوري للعلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء

المصدر: وكالات

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قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان البدء الفوري في ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين وتبادل السفراء.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان اليوم الاثنين إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان اتفقا على "البدء الفوري في ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين وتبادل السفراء".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه السيسي مع أردوغان لتهنئته بالفوز في انتخابات الرئاسة التركية.

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