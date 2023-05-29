المعارك تشتعل في السودان قبيل انقضاء الهدنة

المصدر: أ ف ب

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تنقضي، مساء اليوم، مهلة اتفاق وقف إطلاق النار في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأفاد سكان في العاصمة، التي يقطنها أكثر من خمسة ملايين نسمة، بوقوع معارك في بحري شمال الخرطوم فيما سُمع دوي المدفعية في جنوبها.

وفي إقليم دارفور غربيّ البلاد تزداد الأوضاع تدهوراً، إذ كتب المدير الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالسودان، طوبي هارورد، على حسابه على موقع «تويتر»، اليوم: «يتجاهل القتال بشكل صارخ التزامات وقف إطلاق النار، ويمنع وصول المساعدات الإنسانية».

وأضاف: «أدت نوبات القتال المتكررة خلال الأيام الماضية في الفاشر، شمال دارفور، بما في ذلك معسكر أبو شوك للنازحين، إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين ونهب منازل ونزوح جديد».

ومنذ 15 أبريل، أسفر النزاع بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، عن مقتل المئات ونزوح 1,4 مليون شخص داخلياً، ولجوء نحو 350 ألف آخرين إلى دول الجوار.

وبحسب بيانات موقع النزاعات المسلحة ووقائعها (إيه سي إل إي دي)، بلغت حصيلة القتلى منذ اندلاع المعارك 1800 شخص سقط معظمهم في العاصمة، وفي مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور.

وأكدت الأمم المتحدة، اليوم، أن سكان السودان من بين الأكثر احتياجاً في العالم في الوقت الحالي إلى اهتمام عاجل لتفادي انعدام الأمن الغذائي.

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