مستوطنون يقتحمون «الأقصى»

المصدر: القدس - د.ب.أ

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أفادت مصادر فلسطينية، باقتحام عشرات المستوطنين، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الشرطة الإسرائيلية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا، عن المصادر قولها، إن هؤلاء المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوساً في ساحاته.

ووفق الوكالة، تفرض القوات الإسرائيلية إجراءات مشددة في محيط المسجد والبلدة القديمة. وأشارت إلى أن الأقصى يتعرض يومياً عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانياً ومكانياً.

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