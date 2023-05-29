تصعيد عسكري حوثي يهدد جهود السلام

المصدر: عدن - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ذكرت مصادر حكومية يمنية أن ميليشيا الحوثي دفعت بتعزيزات عسكرية إلى أطراف محافظة الجوف وجنوب شرق محافظة مأرب، كما هاجمت مواقعها في شرق تعز وأطراف محافظة لحج.

ووفق ما قالته المصادر، فإن أربعة من عناصر ميليشيا الحوثي قتلوا وجرحوا عند محاولة مجموعة من عناصر الميليشيا بالتسلل إلى مواقع القوات الحكومية في منطقة العريش شرق مدينة تعز فجر الأحد.

وفي مأرب أسقطت القوات الحكومية طائرة مسيّرة تابعة لميليشيا الحوثي في مرتفعات البلف الواقعة جنوب عاصمة المحافظة. وحسب المصادر فإن هذا التصعيد ترافق مع وصول تعزيزات جديدة لميليشيا الحوثي إلى خطوط التماس في الجهة الشرقية من المكافئة والتي شهدت أعنف المعارك بين الجانبين قبل إبرام اتفاق الهدنة برعاية الأمم المتحدة قبل ما يزيد على عام، وأكدت المصادر الحكومية أن ميليشيا الحوثي استحدثت تحصينات عسكرية ومتاريس على طول خطوط التماس في جبهتي الجدافر وقشعان شرق مديرية الحزم عاصمة المحافظة.

وفي الأثناء ذكرت الحكومة أن لغماً أرضياً من مخلفات ميليشيا الحوثي انفجر في سيارة احد السكان، ما أدى إلى مقتل اثنين من أطفاله، فيما أصيب الرجل وزوجته وابنهما الآخر.

وقالت إن ميليشيات الحوثي المتمركزة في موقع جبل الدوملة في مديرية الصلو التابعة لمحافظة تعز قتلت الطفل (حمد أمين) حين كان يرعي الأغنام في المنطقة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز