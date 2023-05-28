السيسي يدعو لعدم التدخل بالشؤون الداخلية للسودان

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

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أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، احترام بلاده إرادة الشعب السوداني، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، وضرورة عدم السماح بالتدخلات الخارجية في الأزمة الراهنة بالبلاد.

وشدد السيسي، في كلمة مصورة خلال قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي؛ لبحث الأزمة السودانية، أمس، على ضرورة التوصل لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار، بما لا يقتصر فقط، على الأغراض الإنسانية.

ونوّه السيسي إلى وجوب الحفاظ على المؤسسات الوطنية في السودان، لحماية الدولة من خطر الانهيار، مضيفاً أن «النزاع في السودان، أمر يخص الأشقاء السودانيين، ودورنا كأطراف إقليمية، مساعدتهم على إيقافه، وتحقيق التوافق حول حل الأسباب، التي أدت إليه في المقام الأول».

وأكد استمرار مصر في بذل كل الجهود، من أجل إنهاء الأزمة الحالية، بما في ذلك عبر دعم جهود الاتحاد الأفريقي، وجميع الآليات القائمة، لإنهاء الصراع الحالي. وأكد مواصلة التنسيق، مع كافة الشركاء والمنظمات الإغاثية؛ لدعم جهود توفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة للسودان.

وشدد على «التزام مصر بمسؤولياتها، عبر استقبال 150 ألف مواطن سوداني حتى اليوم، بجانب استضافة نحو 5 ملايين مواطن سوداني، تتم معاملتهم كمواطنين مصريين».

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