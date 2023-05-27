تونس.. القبض على مطلوب خطير في ملف الهجرة

المصدر: (تونس- وكالات)

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أعلنت السلطات التونسية، القبض على مطلوب خطير منظم عمليات هجرة غير نظامية، صادرة بشأنه أحكام غيابية بالسجن بلغت 79 عاماً.

وقال الناطق باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، العميد حسام الدين الجبابلي، إن السلطات الأمنية في مدينة صفاقس (جنوب) «تمكنت من إلقاء القبض على منظم عمليات اجتياز (هجرة غير نظامية) صادر في شأنه 24 منشور تفتيش لتورطه في قضايا متعلقة بالمشاركة في تكوين وفاق (عصابة) قصد اجتياز الحدود البحرية وارتكاب جريمة الاتجار بالبشر».

وأشار الجبابلي إلى أن الشخص المعتقل صادر بحقه أحكام غيابية بالسجن لمدة 79 عاماً. وأضاف إن «هذا الشخص قام بالتنظيم والتوسط لعملية اجتياز من سواحل مدينة الشابة (شرق) هلك فيها 20 مجتازاً تونسياً إثر تعرض مركبهم للغرق في سبتمبر الماضي ». وأكد الجبابلي أن «الإدارة العامة للحرس الوطني ستواصل تتبع العناصر الضالعة في جرائم الاتجار بالبشر».

وبوتيرة شبه أسبوعية، تعلن السلطات التونسية إحباط محاولات هجرة غير نظامية إلى سواحل أوروبا.

وأوضح الناطق باسم الإدارة العامة للحرس الوطني أمس أن قوات الحرس الوطني في بنعروس بالتعاون مع قوات التدخلات السريعة بصفاقس تمكنت من إحباط 14 عملية تحضير لاجتياز الحدود البحرية خلسة والقبض على 268 مجتازاً من بينهم 12 منظماً.

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