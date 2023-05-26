مصر تكشف حقيقة تقليص المخصصات المالية لقطاع الصحة

المصدر: البيان

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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة تقليص المخصصات المالية لقطاع الصحة لأقل من نصف الاستحقاق الدستوري بالموازنة العامة الجديدة 2023/2024.

وأوضح المركز، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، أنه تواصل مع وزارة المالية التي نفت تلك الأنباء المنتشرة في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

وأكدت الوزارة زيادة المخصصات المالية للقطاع الصحي بالموازنة الجديدة 2023/2024، بنسبة 30.4%، لتصل إلى نحو 397 مليار جنيه، مقارنة بـ304.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/2023.

ولفتت إلى أنه تم بذلك الوفاء بالاستحقاق الدستوري للقطاع الصحي في الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2023/2024، برغم ما تفرضه التحديات العالمية الراهنة من ضغوط غير مسبوقة على اقتصادات مختلف دول العالم، مشيرةً إلى استمرار مصر في الارتقاء بجميع المنشآت الصحية ورفع كفاءتها، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وذكرت أنه تمت زيادة الاعتمادات المالية لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات، إلى جانب زيادة تكلفة العلاج على نفقة الدولة، وزيادة حجم الدعم الموجه لبرامج التأمين الصحي لمختلف فئات وشرائح المجتمع والتأمين الصحي لغير القادرين، وزيادة فئات بدل مخاطر المهن الطبية، وزيادة حافز الطوارئ، وأعباء المكلفين المعينين.

ونوهت بأنه تم التوسع في مبادرات الرعاية الصحية، وأبرزها: المبادرة الرئاسية للمستشفيات النموذجية، والمبادرة الرئاسية لدعم الاستثمار في مقدمي الخدمة الصحية، ومبادرة اكتشاف وعلاج الفشل الكلوي، والمبادرة الرئاسية للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، ومبادرات الكشف المبكر عن أمراض حديثي الولادة والأمراض المزمنة والأورام السرطانية، ومبادرات الطب الوقائي كمكافحة الطفيليات المعوية والقضاء على البلهارسيا.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات التي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام.

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