موريتانيا تستعد الأحد لجولة ثانية من الانتخابات

المصدر: تونس، نواكشوط - البيان

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تستعد موريتانيا لتنظيم الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية والجهوية والبلدية بعد غدٍ الأحد، فيما تواجه البلاد سجالاً حاداً حول توقيف عضو البرلمان السابق، رئيس جمعية «إيرا» الحقوقية، بيرام الداه ولد اعبيدي؛ بسبب تصريحات تحدث فيها عن إمكانية اللجوء للسلاح.

وردت الحكومة على تصريح ولد أعبيدي بالتشديد على أنها تعمل من أجل ضمان أمن المواطن في البلاد كافة، وقال الناطق باسم الحكومة، وزير الإسكان، سيد أحمد ولد محمد، إن ما ورد على لسان النائب السابق «كلام عابر لا يترتب عليه شيء»، مردفاً أن «لا أحد فوق القانون، والجميع سواسية أمام القانون، ومهمة الحكومة تطبيق القانون على جميع الأشخاص بشكل متساوٍ».

وبحسب مراقبين، فإن الخلاف القائم حول نتائج الانتخابات سوف يتم تجاوزه بعقد تحالفات المرحلة القادمة بين أحزاب الموالاة وقوى المعارضة الرئيسة، كما أن توقيف ولد أعبيدي سوف يتجه نحو الحلحلة خلال الساعات أو الأيام المقبلة.

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