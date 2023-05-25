لبنان .. استقالة وليد جنبلاط من رئاسة الحزب التقدمي الاشتراكي

المصدر: بيروت - د.ب.أ

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أعلن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، وليد جنبلاط، استقالته من رئاسة الحزب، ومن مجلس القيادة الحالي. ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، اليوم الخميس، عن جنبلاط قوله: عملاً بأحكام دستور الحزب ونظامه الداخلي، ندعو إلى مؤتمر عام انتخابي في 25 يونيو المقبل.

وكلّف جنبلاط أمانة السر العامة إتمام التحضيرات اللازمة وفق الاصول وبحسب الآليات المعتمدة، وإصدار التعاميم ذات الصلة بمواعيد قبول طلبات الترشيح ومهلة الانسحاب وكافة الشروط المتعلقة بالعملية الانتخابية، وإعداد لوائح أعضاء المؤتمر العام وتوجيه الدعوات إليهم.

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