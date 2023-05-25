اتهامات متبادلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بانتهاك الهدنة

المصدر: وكالات

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تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الاتهامات، مساء أمس الأربعاء بمواصلة انتهاك الهدنة المعلنة منذ بدايتها يوم 22 مايو.

وقال الجيش السوداني في بيان إن القوات المسلحة تدخلت من منطلق مسؤوليتها الوطنية والدستورية للتصدي لانتهاكات قوات الدعم السريع، وأخرجتها من مطبعة النقود وسك العملة.

وأضاف بيان الجيش: "سقطت نهار اليوم (أمس) طائرة إثر عطل فني في المحرك، وتمكن الطياران من مغادرتها بسلام".

وأكد الجيش التزام القوات المسلحة بتعهداتها في المحافظة على الهدنة الإنسانية، "دون التفريط في حق الدفاع عن النفس والدولة".

من جانبها أكدت قوات الدعم السريع في بيان إن قوات الجيش انتهكت الهدنة الإنسانية المعلنة وقامت بالهجوم على قواتها في عدد من المحاور عبر الطيران الحربي والقصف المدفعي والهجوم البري.

وأضاف البيان أن قوات الدعم السريع استخدمت حق الدفاع عن النفس وعن مواقع تمركزها واستطاعت صد هجوم في منطقة شارع الغابة.

وكان الطرفان المتصارعان في السودان قد وقعا يوم السبت الماضي على اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة سبعة أيام، بدأ من يوم الاثنين الماضي.

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