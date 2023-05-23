اجتماع ليبي في الرباط لحسم ملف الانتخابات

المصدر: طرابلس - تونس - الحبيب الأسود

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دشنت اللجنة الليبية المكلفة إعداد القوانين الانتخابية في ليبيا 6+6، أمس، سلسلة اجتماعات بالرباط، بهدف التوصل إلى توافقات نهائية على النقاط الخلافية بقوانين الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وتعقد أعمال اجتماع اللجنة المشتركة 6+6 المكلفة صوغ القوانين الانتخابية والمؤلفة من أعضاء من مجلسي النواب والدولة وسط أجواء إيجابية ومن المقرر التصويت على المواد الخلافية في القوانين الانتخابية، للوصول إلى صيغة توافقية لتعرض لاحقاً لاعتمادها من قبل المجلسين، إذ تبحث اللجنة القوانين الانتخابية والقاعدة الدستورية.

وقال عضو مجلس النواب إسماعيل الشريف: إن المغرب والخبراء الأمميين سيكونون داعمين للجنة (6+6) لحلحلة النقاط الخلافية في الاجتماعات الماراثونية التي ستنعقد في جولات صباحية ومسائية، مشيراً إلى أن اللجنة توصلت إلى جمع قاعدة بيانات مهمة بعد سلسة اجتماعاتها في طرابلس مع مفوضية الانتخابات والسجل المدني وجهاز المخابرات وجميع الأجهزة التي لها علاقة بالمسألة الانتخابية، وهو ما سيساعدها على حسم مواقفها في اجتماعات الرباط.

ويرى المراقبون، أن الهدف من انتقال اللجنة إلى الرباط التحرر من الضغوط التي قد تسلط على أعضائها في الداخل الليبي وخاصة في ما يتعلق بالتصويت على البنود الخلافية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ومجلسي النواب والشيوخ. وعد عضو اللجنة عن مجلس النواب عز الدين قويرب، أن (6+6) لم تنظر بعد، في الشروط المتعلقة بالترشح للانتخابات الرئاسية، وينتظر أن تناقشها وتصوت عليها في اجتماعات الرباط..

وتراهن البعثة الأممية على أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي على قانوني الانتخابات البرلمانية والرئاسية وتصديقهما من قبل مجلسي النواب والدولة ثم إحالتهما إلى مفوضية الانتخابات قبل نهاية شهر يونيو المقبل، وإلا فإنها ستتجه إلى الإعلان عن خطة بديلة تتمثل في قاعدة دستورية جديدة تصدر ضمن مرسوم رئاسي.

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