الرئيس المصري وسلطان عُمان يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

المصدر: وام

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بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، في القاهرة مع السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان، القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية.

وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، أن المباحثات شهدت تبادل وجهات النظر، في إطار التنسيق والتشاور الدائمين بين الدولتين، وسعيهما لتحقيق الاستقرار والأمن الإقليميين.

وأشار إلى تطابق رؤى الجانبين حول ضرورة تكثيف الجهود لتسوية الأزمات القائمة، على النحو الذي يحمي المصالح العليا للشعوب العربية ويصون مقدراتها ومكتسباتها.

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