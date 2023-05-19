منصور بن زايد ورئيس الوزراء العراقي يبحثان العلاقات الأخوية والتعاون المشترك

المصدر: وام

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التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة اليوم - على هامش أعمال القمة العربية العادية في دورتها الثانية والثلاثين التي تستضيفها المملكة العربية السعودية - محمد شياع السوداني رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق.

وبحث سموه ورئيس وزراء العراق خلال اللقاء، العلاقات الأخوية والتعاون المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية العراق وسبل دعمها وتطويرها بما يحقق مصالحهما المتبادلة.

كما تطرق الجانبان إلى مخرجات أعمال القمة ونتائجها بما يعزز العمل العربي المشترك إضافة إلى القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك.

ونقل سموه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " إلى معالي محمد شياع السوداني وتمنيات سموه للعراق وشعبها الشقيق الأمن والاستقرار والتنمية

فيما حمله معاليه نقل تحياته إلى صاحب السمو رئيس الدولة وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.

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