اختتام أعمال القمة العربية الـ32 باعتماد "إعلان جدة"

المصدر: د ب ا

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اختتمت القمة العربية الـ32، اليوم الجمعة، واعتمد مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة "إعلان جدة"، بحسب ما أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بصفته رئيس القمة.

وأعلن ولي العهد السعودي اعتماد القرارت الصادرة عن القمة ومشروع جدول الأعمال و"إعلان جدة".

وانطلقت في جدة، عصر اليوم، القمة العربية العادية في دورتها الثانية والثلاثين، وسط أجواء تفاؤلية وتوافقية وتعويل على أن تنعكس نتائجها إيجاباً على معظم الملفات الساخنة.

وحضر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القمة العربية كضيف شرف.

وفي وقت سابق اليوم، انطلقت أعمال القمة بكلمة لرئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبدالرحمن. وبعد تسلمه رئاسة القمة العربية الـ32، أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان افتتاح القمة، ورحب بالقادة العرب الحاضرين وبالرئيس الأوكراني زيلينسكي.

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