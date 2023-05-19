البرهان يعفي حميدتي ويعيّن مالك عقار نائباً لرئيس مجلس السيادة

المصدر: الخرطوم - د.ب.أ

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أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، مرسوماً دستورياً يقضى باعفاء نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) من المنصب إعتباراً من اليوم الجمعة. ووفقاً لبيان نشره مكتب إعلام مجلس السيادة السوداني على موقع تويتر: «وجه البرهان الأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية بالدولة وضع هذا المرسوم الدستوري موضع التنفيذ». وفي بيان منفصل لمكتب إعلام مجلس السيادة، أصدر البرهان اليوم، مرسوماً دستوريا قضى بتكليف مالك عقار بمنصب نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي إعتباراً من اليوم.

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