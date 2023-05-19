الحكومة اليمنية: الحوثيون أثبتوا عدم جديتهم في السلام

المصدر: (نيويورك - وكالات)

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قالت الحكومة اليمنية، إن ممارسات ميليشيا الحوثي، تثبت يوماً بعد يوم عدم جديتها في التعامل بمسؤولية مع جهود السلام وإصرارها على استمرار الحرب التي أشعلتها. وأكد سفير اليمن لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي، في بيان الحكومة أمام مجلس الأمن، أن «الميليشيا ما زالت تهدد بالعودة إلى الحرب وإراقة المزيد من الدماء ومفاقمة الأزمة الإنسانية».

ولفت إلى قيام ميليشيا الحوثي بحشد مقاتليها في الجبهات، وإنشاء مراكز عسكرية صيفية لاستقطاب وتجنيد مئات الآلاف من الأطفال والزج بهم في الخطوط الأمامية، إضافة إلى مواصلة زراعة الألغام والمتفجرات التي تحصد أرواح اليمنيين يومياً. كما اتهمت الحكومة ميليشيا الحوثي بالعمل على إفقار المجتمع والتضييق على الأعمال الخيرية والتجارية.

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