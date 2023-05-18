الرئيس السوري يصل جدة للمشاركة في القمة العربية

المصدر: وكالات

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وصل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم "الخميس"، إلى مطار جدة للمشاركة في القمة العربية 32.

وفي وقت سابق، أعلنت الرئاسة السورية أن الرئيس الأسد يتجه، "الخميس"، إلى السعودية للمشاركة في أعمال القمة، وذلك لأول مرة بعد غياب 12 عاماً.

ووجهت السعودية الدعوة إلى الرئيس السوري للمشاركة في الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي ستعقد في مدينة جدّة في 19 مايو الجاري. وذلك بعد أن وافقت الدول العربية على استعادة سوريا عضويتها الكاملة في الجامعة العربية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس": "كان في استقبال الرئيس السوري بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل".

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