الرئيس المصري يصدر قراراً بزيادة المعاشات

المصدر: البيان

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أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء قراراً بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتباراً من الأول من إبريل 2023 .

ونشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات اعتبارا من 1-4-2023.

ونص القرار في مادته الأولى على أن: تزداد بنسبة 15% بدءًا من 1-4-2023 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة وفقا لأحكام القانونين التاليين:

1- القانون رقم 1 لسنة 1946 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.

2- قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

وتسري بشأن هذه الزيادة الأحكام الآتية:

أ- يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى 31-3-2023.

(ب) تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بنسبة (15%) أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، أيهما أكبر وبما لا يقل عن 170 جنيها، ولا تزيد قيمة الزيادة عن نسبتها إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 31-3-2023.

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