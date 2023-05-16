اقتحام مبنى السفارة الأردنية في الخرطوم

المصدر: عواصم - وكالات

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أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان أمس، أن مبنى السفارة الأردنية في الخرطوم، تعرض «للاقتحام والتخريب».

وأعربت الوزارة في بيان عن «إدانتها واستنكارها للاعتداء الذي تعرض له مبنى السفارة الأردنية في الخرطوم، ولكافة أشكال العنف والتخريب، وخاصة تلك التي تستهدف المباني الدبلوماسية وتنتهك حرمتها».

وأكدت «ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة وخاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية». ولم تعطِ الوزارة المزيد من التفاصيل حول حجم الأضرار أو الجهة التي قامت بعملية التخريب والاقتحام.

من جهته، قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الأردنية لقناة «المملكة»: إن «البعثة الدبلوماسية الأردنية في السودان بخير وهي موجودة في مناطق آمنة في بورتسودان أسوة بالبعثات الدبلوماسية الأخرى، وتعمل لتسهيل أي إجراءات للأردنيين الذين لم يغادروا حتى الآن».

وتحدث بيان لوزارة الخارجية السودانية عن اعتداءات طالت عدداً من البعثات الدبلوماسية، محددة سفارات الأردن وجنوب السودان والصومال وأوغندا. وسبق أن تعرضت الملحقيتان العسكريتان للمملكة العربية السعودية ودولة الكويت للاعتداء.

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