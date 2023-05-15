اقتحام مبنى السفارة الأردنية في الخرطوم

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أن مبنى السفارة الأردنية في الخرطوم التي تشهد قتالاً بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تعرض للاقتحام والتخريب.

وأعربت الوزارة، في بيان، اليوم، عن «إدانتها واستنكارها للاعتداء الذي تعرض له مبنى السفارة الأردنية في الخرطوم، ولكافة أشكال العنف والتخريب، وخاصة تلك التي تستهدف المباني الدبلوماسية وتنتهك حرمتها».

وأكدت «ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة وخاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية».

ولم تعطِ الوزارة المزيد من التفاصيل حول حجم الأضرار أو الجهة التي قامت بعملية التخريب والاقتحام.

وأدى القتال في السودان منذ نحو شهر بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، إلى مقتل أكثر من 750 شخصا وجرح 5000 آخرين.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز