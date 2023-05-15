قتيل وجريح برصاص الجيش الإسرائيلي في نابلس

المصدر: رام الله - د ب أ

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قتل شاب فلسطيني وأصيب آخر بجروح، اليوم الإثنين، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مداهمته نابلس في شمال الضفة الغربية، وفق ما أعلنت مصادر فلسطينية. وذكرت المصادر، أنّ شاباً يبلغ من العمر 22 عاماً أصيب بالرصاص الحي في الصدر أدت إلى وفاته وآخر بجروح متوسطة، خلال مواجهات مع قوات الجيش خلال اقتحامها مخيم عسكر للاجئين شرق نابلس. وقال شهود عيان، إن قوات إسرائيلية داهمت نابلس من عدة محاور، واندلعت مواجهات عنيفة في مخيم عسكر للاجئين وحي المساكن الشعبية في المدينة، فيما جرى اقتحام منزل وأخذ قياساته تمهيدا لهدمه. ووفق إحصائيات رسمية ارتفع إجمالي عدد القتلى الفلسطينيين برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية وشرق القدس إلى 119 منذ بداية العام الجاري.

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