البرهان يحيل 4 من كبار الجيش السوداني للتقاعد

المصدر: د ب ا

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أحال رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أربعة من كبار ضباط الجيش للتقاعد.

جاء ذلك في بيان نشره مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السوداني على تويتر الأحد.

وقال البيان "إن رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أصدر قرارا بإحالة الضباط الاتية أسماؤهم للتقاعد بالمعاش اعتبارا من اليوم 14 مايو 2023"

وأضاف البيان "الضباط هم اللواء الركن عثمان محمد حامد محمد واللواء الركن حسن محجوب الفاضل عبدالحميد والعميد الركن أبشر جبريل بلايل والعميد الركن عمر حمدان أحمد حماد".

ولم يوضح البيان السبب وراء إحالة هؤلاء الضباط للتقاعد.

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