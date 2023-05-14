الجيش الصومالي: تصفية 49 عنصراً من حركة «الشباب»

المصدر: (مقديشو - د.ب.أ)

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أعلن الصومال، أمس، مقتل 49 عنصراً من حركة «الشباب»، خلال عمليات عسكرية جنوبي البلاد. ونوّه «اللواء 14 أكتوبر»، التابع للجيش الوطني الصومالي، إلى مقتل 5 من حركة «الشباب»، وإصابة آخرين، في إقليم شبيلي السفلي، المجاور للعاصمة مقديشو، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية «صونا».

فيما تم تصفية 44 من عناصر الحركة، المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، بينهم قيادات بارزة، في عملية عسكرية «مخططة»، داخل إقليم شبيلي السفلي، بحسب «صونا».

كما جاء تنفيذ العملية العسكرية عقب تلقي المخابرات الوطنية معلومات حول تجمع عناصر الحركة في المنطقة؛ لإعداد مخطط إرهابي يستهدف مدنيين. وخلال تنفيذ العملية، تم تدمير خنادق، وأسلحة، ومعدات عسكرية أخرى، كانت الميليشيات تعمل على تجميعها خلال الفترة الماضية.

يُشار إلى أن القوات الحكومية تشن منذ شهور عدّة، هجمات عسكرية ضد «الشباب»، تمكنت من استعادة أجزاء كبيرة من وسط الصومال من الحركة، التي لا تزال منتشرة في مناطق ريفية كبيرة. بينما تسعى حركة «الشباب»، المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، للإطاحة بالحكومة الصومالية منذ 2007.

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