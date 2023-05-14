هدوء يسود غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار بوساطة مصرية

المصدر: وكالات

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نجحت جهود مصرية في عقد اتفاق لوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وذكرت قناة «القاهرة الإخبارية» أن الاتفاق ينص على وقف استهداف المدنيين وهدم المنازل، مشيرةً إلى أن العمل به يبدأ من الساعة 1900 بتوقيت غرينتش.

ورحَّب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، باتفاق التهدئة ووقف العدوان على قطاع غزة، متوجهاً بالشكر لجمهورية مصر العربية «على دورها الكبير وجهدها العظيم للوصول إلى هذا الاتفاق».

وقال الشيخ: «كما نشكر كل الأشقاء والجهات الدولية التي أسهمت في تحقيق الاتفاق».

من جهتها، أعربت إسرائيل عن شكرها لمصر على التوسط في الهدنة مع غزة، مؤكدةً أن «الهدوء سوف يقابَل بالهدوء».

وساد هدوء حذر قطاع غزة مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ بعد جولة توتر استمرت خمسة أيام.

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