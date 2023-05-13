فيضانات الصومال تشرّد 200 ألف شخص

المصدر: أ ف ب

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كشف مسؤول إقليمي، اليوم، أن نحو 200 ألف شخص نزحوا بسبب فيضانات وسط الصومال بعدما فاض نهر شيبيل.

وأُجبر سكان بلدة بيليدوين في منطقة حيران على مغادرة منازلهم، بعدما تسببت الأمطار الغزيرة في ارتفاع منسوب المياه بشكل حاد، وقد حملوا ممتلكاتهم فوق رؤوسهم أثناء سيرهم في الشوارع المغمورة بالمياه بحثاً عن ملجأ.

وقال علي عثمان حسين، نائب محافظ الشؤون الاجتماعية في منطقة حيران: «نزح حتى الآن نحو 200 ألف شخص بسبب فيضان نهر شيبيل في بلدة بيليدوين».

وأضاف حسين: «نبذل أقصى جهدنا لمساعدة المتضررين»، مشيراً إلى أن العدد قد يرتفع في أي وقت.

وتأتي هذه الكارثة عقب موجة جفاف قياسية جعلت ملايين الصوماليين على شفا المجاعة.

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