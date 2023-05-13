العراق يكشف حصيلة وفيات الحمى النزفية في 2023

المصدر: أ ف ب

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كشفت وزارة الصحة العراقية حصيلة وفيات الحمى النزفية منذ مطلع 2023.

وأوضحت الوزارة، اليوم، أن إصابات الحمى النزفية في البلاد بلغت 95 حالة، من بينها 13 وفاةً منذ بداية العام، لافتةً إلى أن المرض كان قد وصل إلى أعلى مستويات انتشاره عام 2022.

وأكد المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، أن حدّة الانتشار هذا العام أخفّ حتى الآن من 2022 حين سجلت 212 إصابة بينها 27 وفاة.

وأشار البدر، في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية، إلى ارتفاع حصيلة إصابات مرض الحمى النزفية منذ بداية العام الجاري إلى 95 بينها 13 حالة وفاة.

وبحسب الوزارة، سُجلت غالبية الإصابات والوفيات هذا العام أيضاً في محافظة ذي قار (28 إصابة و6 وفيات) الواقعة جنوبي البلاد.

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