موريتانيا.. 1.7 مليون ناخب يختارون اليوم مجالسهم النيابية والبلدية

المصدر: نواكشوط، تونس - البيان

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يتوجه نحو 1.7 مليون ناخب موريتاني اليوم السبت، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمان جديد ومجالس جهوية ومحلية في الاستحقاق الأول منذ تولي الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني السلطة عام 2019.

وتجري الانتخابات بمشاركة 25 حزباً هي مجموع الأحزاب السياسية المرخصة في البلاد، تقدمت بما مجموعه 2071 لائحة انتخابية مقابل 2251 لائحة قدمتها 110 أحزاب سنة 2018. ووفق أرقام اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بلغ عدد اللوائح المترشحة في الدوائر الانتخابية على مستوى البرلمان 559 لائحة ستتنافس على 167 مقعداً برلمانياً.

وبلغ عدد اللوائح المترشحة للانتخابات الجهوية 145 لائحة تتنافس على 13 مجلساً جهوياً (مجالس للتنمية) في الولايات الموريتانية، فيما بلغ عدد اللوائح المترشحة للبلديات 1378 لائحة، تتنافس على 238 مجلساً محلياً.

وحسب معطيات لجنة الانتخابات، بلغت نسبة حضور النساء في الترشيحات على مستوى النواب 35.37 %، فيما وصلت النسبة على مستوى المجالس الجهوية 35.10 %، وعلى مستوى المجالس المحلية (البلديات) 32.57 %.

كما بلغت نسبة مشاركة الشباب في ترشيحات الأحزاب على مستوى البرلمان 34.29 بالمئة و44.45 % على مستوى المجالس الجهوية ونسبة 42 % على مستوى المجالس المحلية. وحسب المصدر نفسه، استطاع حزب واحد هو «الإنصاف» الحاكم ترشيح لوائح في جميع الدوائر الانتخابية، فيما لم تتجاوز نسبة ترشيحات 16 حزباً 20 بالمئة.

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