غزة وإسرائيل.. سجال التهدئة والتصعيد

المصدر: غزة - البيان

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فيما يتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وإطلاق الصواريخ من جانب الفصائل الفلسطينية، وما نجم عنهما من مقتل 34 فلسطينياً وشخص واحد في إسرائيل منذ الثلاثاء الماضي، قدمت مصر أمس الجمعة مقترحاً جديداً لوقف النار والتوصل لتهدئة.

وكشفت مصادر إسرائيلية حسب «سكاي نيوز عربية»، إن المقترح المصري يتضمن وقفا متبادلا للهجمات، والتزاما بتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين.

وأوضحت أن المقترح يخضع للدراسة حاليا من جانب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.وفي وقت سابق من يوم أمس قررت إسرائيل وقف مفاوضات وقف إطلاق النار.

بينما تتزايد الدعوات الدولية لإنهاء أخطر تصعيد منذ أغسطس 2022 بين الجانبين. وأكد مصدر في حركة «الجهاد» أن الحركة تشترط أن «تتعهّد إسرائيل بوقف الاغتيالات بغزة والضفة الغربية بضمان الإخوة في مصر»، مشدداً على أن «هذا أهم شرط لوقف إطلاق النار».

وقال وزير الأمن القومي وزعيم حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، إن إسرائيل ستواصل القتال وحماية إسرائيل. كما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن الحكومة انها قررت الاستمرار في عمليات اغتيال قادة الجهاد ونوابهم وبدائلهم.

قصف

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن طائرات إسرائيلية قصفت منزلاً في منطقة البركة ببيت لاهيا شمالي غزة، وأرضاً زراعية في شارع السكنة ببيت حانون، ومواقع في حي النصر إلى الغرب من غزة، ومنزلاً شرق خانيونس جنوبي القطاع.

وقالت مصادر «سكاي نيوز عربية» إن 3 أشخاص قتلوا وأصيب آخرون، في غارة إسرائيلية أصابت شقة سكنية في حي النصر.

وأعلن مسؤول في حركة الجهاد أن قياديا كبيرا في سرايا القدس الجناح العسكري للحركة ويدعى إياد الحسني وهو مسؤول ملف العمليات ورئيس المجلس العسكري بالإنابة في سرايا القدس، قُتل في أحدث الضربات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة أمس الجمعة.

وفي المقابل، قالت إن موقعاً إسرائيلياً في مستوطنة نحال عوز تعرض لهجمات صاروخية من غزة من خلال طائرة من دون طيار، أدت لاشتعال النيران فيه.

في الأثناء، أطلقت الفصائل الفلسطينية عدداً من القذائف الصاروخية من جنوب القطاع وشماله على أهداف عدة منها القدس المحتلة، وقالت حركة الجهاد «إن قصف القدس المحتلة رسالة مهمة على الجميع فهمها، فما يجري ليس بمعزل عن غزة».

هروب

وأظهرت فيديوهات بُثت على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد توثق هروب عدد من المستوطنين مع انطلاق صافرات الإنذار في مدينة القدس.

وسمعت صفارات الإنذار في نير عوز وعين هشلوشا في جنوب غلاف غزة وفي مستوطنة بيتار عيليت وتجمع غوش عتصيون بالقرب من بيت لحم وفي جبال القدس الغربية، كما أن قذيفة سقطت في إحدى مستوطنات غوش عتصيون.

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