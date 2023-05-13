عقبات الحوثي تؤجل الجولة الثانية من محادثات الأسرى

المصدر: عدن - البيان

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تأجلت الجولة الثانية من محادثات الأسرى في اليمن إلى وقت لاحق من هذا الشهر، بعد أن كان مقرراً عقدها هذا الأسبوع، وأعيدت الأسباب إلى التأخير في ترتيب زيارة ممثلي الحكومة وميليشيا الحوثي لزيارة الأسرى لدى الطرفين.

وحسب ما قاله مصدر حكومي لـ«البيان» فإن اللقاء الذي كان مقرراً عقده يوم 15 من الشهر الجاري سيتم تأجيله إلى وقت لاحق من هذا الشهر بسبب تأخر ترتيب زيارة الأسرى لدى كل طرف، وأن الأمر له علاقة بالعقبات التي تختلقها ميليشيا الحوثي فيما يخص الكشف عن وضع القيادي في تكتل دعم الشرعية محمد قحطان المخفي منذ ثمانية أعوام.

وتوقع المصدر أن يتم تحديد موعد لاحق إذا تم تجاوز العقبات التي تضعها الميليشيا، وقال إنه إذا تم تبادل زيارة الأسرى لدى الطرفين فإنه سيتم في موعد لاحق، وأكد أن هذه الجولة سيتم خلالها مناقشة الإفراج عن دفعة جديدة من الأسرى تزيد على 1400 فرد وستكون الأكبر منذ بدء العمل على هذا الملف.

تضرر

إلى ذلك، ذكرت الوحدة الحكومية المسؤولة عن إدارة مخيمات النازحين أن أكثر من 260 أسرة نازحة في البلاد تضررت جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات المصاحبة لها في ثلاث محافظات، خلال الفترة بين 27 أبريل وحتى 4 مايو الجاري، وبينت أن أمطاراً غزيرة مصحوبة برياح قوية ضربت موقع للنازحين بمديرية حيس في محافظة الحديدة.

حيث استمر هطول الأمطار لساعة كاملة متسبباً بحدوث فيضانات أدت إلى تدمير مساكن 5 أسر نازحة في الموقع مع ممتلكاتها الغذائية وغير الغذائية.

ووفق تقرير الوحدة فقد تسببت الأمطار الغزيرة في محافظة لحج في تدمير مأوى 82 أسرة نازحة مع ممتلكاتها في أحد المخيمات. وكذلك الأمر في محافظة تعز، والتي وصفت بأنها كانت الأكثر تضرراً، حيث إن الأمطار الغزيرة والفيضانات التي شهدتها مناطق متفرقة من مديريتي القاهرة والمظفر في الرابع من مايو الجاري، تسببت بتدمير مساكن مؤقتة لـ 182 أسرة نازحة مع ممتلكاتها.

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