السعودية تجلي 8051 شخصاً وتنهي عمليات الإجلاء في السودان

المصدر: د ب ا

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أعلنت السعودية مساء الخميس أنها أنهت إجلاء 8051 شخصاً ينتمون إلى 110 جنسيات.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها ليل الخميس الجمعة إن "المملكة أنهت تنفيذ كامل عمليات الإجلاء الإنسانية لمواطنيها ورعايا الدول الصديقة من السودان والتي بدأت عقب اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع".

وشملت عمليات الإجلاء الإنسانية التي نفذتها المملكة، -طبقا للبيان - 8455 شخصاً (404 مواطنين، و8051 شخصاً ينتمون إلى 110 جنسيات)، تم إجلاؤهم بواسطة مجموعة من سفن القوات البحرية وطائرات القوات الجوية.

كما ساعدت المملكة دولاً شقيقة وصديقة في عمليات إجلاء (11 ألفا و184) شخصاً من رعاياها إلى المملكة ومن ثم إلى أوطانهم، وقدمت لهم كامل الرعاية والمتابعة طوال عمليات الإجلاء وبعد وصولهم إلى أراضيها ووجودهم فيها وحتى مغادرتهم لها.

وبدورها، عبرت وزارة الخارجية السعودية عن شكر حكومة المملكة للأشقاء في السودان على التعاون في تسهيل عمليات الإجلاء.

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