أمريكا: اتفاق السودان ليس وقفاً لإطلاق النار

المصدر: رويترز

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أكد مسؤولون بوزارة الخارجية الأمريكية أمس الخميس أن إعلان الالتزام الموقع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة جدة السعودية ليس وقفا لإطلاق النار وإنما يهدف إلى توجيه سلوك القوات لتهيئة الظروف المواتية لتدفق المساعدات الإنسانية.

وقال المسؤولون، الذين تحدثوا في إفادة للصحفيين طالبين عدم الكشف عن هوياتهم، إن تحقيق الهدف النهائي المتمثل في وقف دائم للأعمال القتالية يتطلب عملية طويلة، إذ لا يزال الطرفان "متباعدين جدا". ولكنهم عبروا عن أملهم في أن يؤدي اتفاق الخميس إلى خلق زخم.

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